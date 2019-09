Ptinder, cos’è l’app simile a Tinder che trova l’amore tra persone di sinistra

Bel faccino, foto intrigante, presentazione accattivante. Insomma, l’identikit perfetto del profilo giusto per avere successo su Tinder. C’è però chi ama anche sapere l’orientamento politico dell’interlocutore, che potrebbe rappresentare una barriera invalicabile per aprire il proprio cuore.

E proprio da questa esigenza che nasce PTinder, l’applicazione che trova l’anima gemella… solo se di sinistra. Già, perché solo il logo è tutto un programma. In primo piano infatti campeggia falce e martello che lascia poco spazio all’interpretazione.

PTinder infatti riesce a mettere in contatto solamente persone di sinistra, intenzionate ad intraprendere una conversazione o una possibile relazione solo con persone dello stesso orientamento politico, che pende tutto a sinistra.

Ptinder, l’ideatrice: “Qui cerchiamo la ‘metà della nostra stella’”

L’idea di creare PTinder è venuta a Elika Takimoto e Monica Goretti Nagime, due professioniste brasiliane che osservando l’esperienza di un loro amico su Tinder hanno deciso di creare l’app per chi cerca l’anima gemella. Ma solo di sinistra.

L’uomo in questione, infatti, riscuoteva successo con le donne principalmente grazie al suo credo politico, motivo per cui le due donne hanno azzardato ideando un’app increntrata unicamente su quello.

La stessa Elika Takimoto ha spiegato l’utilizzo di PTinder: “Qui non diamo match, bensì Marx. Qui cerchiamo la ‘metà della nostra stella. iuterà a incontrare persone di ogni genere, fare amicizia. Le persone sono molto aggressive al giorno d’oggi. Chiunque voglia incontrarsi in un bar e chattare potrà fare affidamento sulla piattaforma per trovare compagnia”, ha concluso la donna. L’app è subito balzata in testa alle tendenze di Twitter.