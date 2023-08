Putin, ‘in Ucraina per evitare guerra di sterminio’

Il presidente russo Vladimir Putin, nel suo discorso al vertice dei Brics che si è aperto in Sudafrica, ha dichiarato che l’intervento russo in Ucraina è stato motivato dal desiderio di “fermare la guerra di sterminio intrapresa dall’Occidente”.

“La Russia ha deciso di sostenere la gente che sta combattendo per la sua cultura, le sue tradizioni, la sua lingua e il suo futuro”, ha sottolineato Putin, riferendosi alle popolazioni del Donbass.

“Le nostre azioni in Ucraina – ha proseguito – hanno una sola ragione: mettere fine alla guerra scatenata dall’Occidente e i suoi satelliti in Ucraina contro il popolo del Donbass, ha detto nel suo intervento in videoconferenza al summit di Johannesburg.

Putin ha anche espresso la sua gratitudine “ai nostri colleghi del Brics, che partecipano attivamente agli sforzi per mettere fine a questa situazione e per raggiungere una soluzione giusta con mezzi pacifici” in Ucraina.