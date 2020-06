Saldi estivi 2020, quando iniziano: date e ipotesi

L’emergenza sanitaria e il conseguente lockdown ha provocato ingenti danni economici al Paese, che dal 18 maggio prova a rimettere fuori la testa nella speranza di poter appianare almeno in parte le perdite dovute all’isolamento. Tra i settori più colpiti c’è quello dell’abbigliamento. La quarantena ha infatti imposto un outfit fatto di pigiami e pochi fronzoli.

La vita sta lentamente tornando alla normalità, e allora occorre anche un abbigliamento adeguato. Per questo in molti si stanno chiedendo: quando iniziano i saldi estivi 2020? Domanda lecita, visto che lo scorso anno sono partiti i primi di luglio. L’emergenza globale quest’anno spingerà però per una data diversa. I saldi estivi 2020 dovrebbero infatti iniziare in tutta Italia il 1 agosto.

Saldi estivi, decidono anche le Regioni

Lo slittamento di un mese rispetto allo scorso anno è dovuto alla necessità dei negozi di provare a colmare i buchi di bilancio con le vendite a prezzo pieno, per poi partire dai primi di agosto con i saldi. Dopo mesi di costrizioni c’è la voglia di tornare a fare shopping, ma le incertezze economiche spingono ad un’oculata scelta del momento propizio. E quale se non i saldi estivi?

I saldi dovrebbero partire in modo uniforme in tutta Italia dal primo agosto, ma non è detto che qualche Regione possa anticipare l’inizio degli sconti, come successo già negli scorsi anni, quando la durata della finestra dei saldi era subordinata alla decisione delle singole Regioni. A meno di novità dell’ultimo minuto quindi ad agosto partiranno i saldi, che dovrebbero durare almeno un paio di mesi.