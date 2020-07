Quarta Repubblica, nella nuova stagione anche Gene Gnocchi con Nicola Porro su Rete4

Novità nel team di Quarta Repubblica: secondo quanto emerge da consistenti rumors, arriva Gene Gnocchi. Il noto personaggio tv sarebbe dunque la new entry della squadra di Nicola Porro relativa, per appunto, alla prossima stagione del talk show su attualità e politica in onda su Rete4.

Quarta Repubblica, Gene Gnocchi con Nicola Porro nella prossima stagione. Ecco quando

Dunque, in arrivo anche Gene Gnocchi. A Quarta Repubblica, il talk show di Rete4 condotto da Nicola Porro, si dovrebbe pertanto aggregare, nella nuova stagione la sua figura, arricchendo dunque il cast. Quarta Repubblica, al via lunedì 31 agosto prepara dunque la nuova stagione. E il popolare programma d’attualità si dovrebbe avvalere di una inedita collaborazione con Gene Gnocchi. Il comico emiliano in tal senso farebbe quindi ritorno su una rete Mediaset per rileggere a modo suo le principali notizie di attualità e politica.

In che modo l’intervento dell’umorista si svilupperà tra i meandri di Quarta Repubblica non è ancora chiaro. Ad ogni modo, si ipotizza, stando alle indiscrezioni che Gnocchi non stia pensando di riproporre una classica parentesi satirica ma starebbe pensando a delle novità su fronte della proposta, per arricchire il proprio apporto televisivo senza rinunciare a suo talento ironico.

In passato, il comico aveva avuto una collaborazione con Paolo Del Debbio a Quinta Colonna (stagione 2016-2017), passando poi su La7 alla corte di Giovanni Floris, intervenendo a diMartedì con varie gag. Ora, chiuderebbe il legame con la tv di Cairo e tornerebbe a Mediaset, entrando nel cast di uno dei programmi che nell’ultima stagione ha fatto notare una importante e costante crescita negli ascolti, anche in relazione al complicato periodo del coronavirus.

Ecco perchè Mediaset ha inteso utilizzare la scia della popolarità del talk di Porro che, al contrario degli altri programmi d’informazione del gruppo, Quarta Repubblica si è allungata sino a fine luglio per poi essere la prima a riprendere le trasmissioni, sempre su Rete4 già dall’ultimo lunedì di agosto.