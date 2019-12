Stasera in tv torna un nuovo appuntamento con Quarto grado: cosa c’è da aspettarci dalla puntata di quest’oggi? Ecco un quadro relativo alle anticipazioni e agli ospiti di oggi 13 dicembre 2019 nella puntata di Quarto Grado.

In particolare questa sera Quarto Grado in diretta riapre alcuni dei casi più complessi degli ultimi tempi anche creando un collante con le precedenti puntate: in particolare si affronteranno i temi legati ai nuovi dettagli emersi intorno alle figure di Luca Sacchi e di Stefania Crotti.

Quarto grado: anticipazioni e ospiti di oggi 13 dicembre 2019: chi sarà in studio, argomenti, spoiler

Dunque Luca Sacchi e Stefania Crotti saranno al centro della puntata di questa sera di Quarto Grado. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, come ogni venerdì, su Rete 4 alle ore 21.25 indagano su alcuni aspetti che restano un pò nell’ombra intorno ad alcune delle vicende italiane più controverse.

In base a quanto emerge sulle anticipazioni relative al nuovo appuntamento con il crimine su cui si fonda la puntata di Quarto Grado, si torna a discutere delle zone ancora fosche relative all’omicidio di Luca Sacchi.

Quarto Grado, anticipazioni oggi 13 dicembre 2019: il caso Luca Sacchi

Come successo già nelle puntate precedenti, Quarto grado riaffronta il caso di Luca Sacchi, il giovane ucciso a Roma il 23 ottobre scorso con un colpo di pistola alla testa.

Come risaputo, per l’omicidio sono indagati Valerio Del Grosso, Paolo Pirino e Marcello De Propris (ad oggi in carcere in attesa del processo). Ancora dubbi circa il ruolo nella vicenda dalla fidanzata di Luca, Anastasiya.

Pur dichiarando al gip di essere estranea ai fatti, è apparso a molti complicato accettare come verosimile che la ragazza non sapesse dei 70mila euro che erano nello zaino del fidanzato.

Secondo la giovane, a esserne a conoscenza sarebbe stato però Giovanni Princi, ex compagno di scuola di Luca.

Nello stesso momento però, Domenico Munoz, con Luca Sacchi e la sua ragazza la sera dell’omicidio, avrebbe smentito tale versione.

Inoltre è stata emessa inoltre un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Armando De Propris, padre di Marcello De Propris, accusato di aver procurato l’arma del delitto.

Quarto Grado, anticipazioni oggi 13 dicembre 2019: il caso Stefania Crotti

Altro aspetto su cui la trasmissione di questa sera di Quarto Grado si concentra su Rete4 in prima serata è quello legato alla vicenda di Stefania Crotti.

Come ben risaputo, Stefania Crotti aveva 42 anni quando il 18 gennaio di quest’anno venne uccisa a Gorlago dall’amante del marito, Chiara Alessandri.

Cos’altro si può aggiungere su questa vicenda? Il delitto passionale ha portato la Alessandri a comparire di fronte al giudice per l’udienza preliminare.

Al momento, la tesi dell’accusa è che la donna abbia realizzato un omicidio premeditato e tentato poi di occultare il cadavere dandogli fuoco.

Anche su questo aspetto e su alcune zona d’ombra legate a questa drammatica vicenda di cronaca criminale, gli autori di Quarto Grado si concentreranno questa sera in prima serata.

