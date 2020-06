Quattordicesima pensionati 2020 quando viene pagata, quanti soldi sono, chi ne ha diritto, requisiti età e reddito

Di questi tempi qualsiasi aiuto e supporto economico, in giorni di crisi economica, sono sempre benvenuti. Ecco perchè moltissimi italiani, specialmente quelli che sono arrivati ad una età tale da poterne vantare il diritto, interessa moltissimo ciò che verte intorno alla famigerata quattordicesima pensionati 2020.

Di che cosa stiamo parlando?

La quattordicesima 2020 pensionati è la misura che è stata inserit nella legge di Bilancio, per estendere questo beneficio ad un numero più ampio di pensionati.

Leggi anche: Quattordicesima mensilità 2020, pensioni, importo: quanti soldi spettano di 14esima e a chi, aumento e quando arrivano

La quattordicesima ai pensionati consiste in un surplus in denaro che viene erogato ai soggetti con un reddito fino a 1000 euro e tra le altre cose l’importo della quattordicesima passa da 504 euro a 600 euro.

Il governo, ha esteso la no tax area pensionati a 8.124 euro superando i limiti di età dall’età, e dunque sia gli under e over 75 hanno pari accesso.

Leggi anche: Pensioni luglio 2020 anticipate e con una sorpresa: quattordicesima. Ecco il calendario di Poste Italiane e quando arrivano i soldi e per chi

Ma quanto viene pagata la 14esima? E’ quello che si chiedono in molti. Andiamo a scoprirlo.

Quattordicesima pensionati 2020 quando viene pagata?

La 14esima viene pagata in base al calendario di pagamento pensioni INPS, per cui arriverà il 1° luglio insieme alla pensione del mese si luglio.

L’Inps ha comunicato che a luglio vengono pagate le quattordicesime mentre per chi arriva ai requisiti di età (o il pensionamento) nel secondo semestre, la 14esima sarà erogata a dicembre del 2020.

Per cui per chi ha 64 anni, che è il requisito minimo per la quattordicesima pensione, nel secondo semestre del 2020 e di chi diventa titolare di pensione nel corso del 2020, l’importo sarà corrisposto a dicembre 2020 e non a luglio.

Quattordicesima pensionati come funziona

Chi ha diritto alla quattordicesima pensionati? La quattordicesima ai pensionati, è un importo che spetta ai titolari di pensione che, sono in possesso di determinati requisiti. Ovvero pensionati