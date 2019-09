Rai, giornalista invita Salvini su Facebook al suicidio. Polemica e provvedimenti

E´ avvolta dal totale caos la vicenda del giornalista che ha invocato il suicidio per Salvini. Dopo il caso, il caos e le polemiche, nei confronti del giornalista Rai arrivano anche le conseguenze.

Viale Mazzini apre un provvedimento disciplinare con la Lega chiede interventi sostanziali.

Rai, giornalista invita Salvini su Facebook al suicidio. Sanfilippo rischia grosso

Anche il Pd condanna la pubblicazione del post. Renzi é laconico: “Rabbrividisco. C’è un limite di decenza che va rispettato”. Il giornalista: “Riscriverei tutto, tranne l’accenno alla figlia”.

La vicenda ormai é tristemente nota: un giornalista invita Salvini su Facebook al suicidio e Viale Mazzini apre un provvedimento disciplinare. La polemica divampa.

L´uomo che si é scagliato contro Matteo Salvini e un giornalista. Fabio Sanfilippo, caporedattore di RadioRai. “Mi dà fastidio il tweet di un giornalista della Rai in cui mi invita al suicidio tirando in ballo mia figlia e dicendo che le servirà un percorso di recupero. Tu, Sanfilippo, giornalista pagato dagli italiani, ma come ti permetti?”, ha detto il leader della Lega, a In Onda su La7. Il leader della Lega ha aggiunto: “Vergognati schifoso che non sei altro, prendertela con una bambina di sei anni”.

E non é mancata la reazione da parte della Rai. La TV in serata ha informato di avere aperto un procedimento discipliare contro Sanfilippo.

“L’azienda considera gravissime le affermazioni fatte dal giornalista sul proprio profilo Facebook”, recita il comunicato dell’azienda. La Rai comunica anche che “all’inizio della settimana prossima emanerà una disposizione sull’uso dei social da parte dei propri dipendenti”.