Rai, Scuola a casa, orario lezioni per Primarie e Secondarie di primo grado: canali e materie

Con la consapevolezza che la scuola non riprenderà se non (pare) a Settembre e che tuttavia la didattica non si può fermare, in questi complicati mesi di coronavirus la pandemia scatenata dal covid-19 ha portato un pò tutti a sperimentare e a cavalcare, gioco forza, lo studio a distanza.

Il progetto della scuola a casa, fortificato dalle indicazioni del ministero e dai protocolli delle lezioni a distanza da remoto, vengono accentuate e corroborate dall’importante contributo della Rai.

Il Servizio pubblico nazionale in tv ha previsto, anche per oggi, una serie di lezioni importanti e in particolare in questo contesto ci dedichiamo alle lezioni per Primarie e Secondarie di primo grado. Ecco cosa c’è in cartello oggi.

Scuola a casa, orario lezioni per Primarie e Secondarie di primo grado

Siamo al dodicesimo giorno di lezioni sulla Rai e in particolare s RaiGulp (canale 42) e RaiPlay con La Banda dei Fuoriclasse. Oggi, Mercoledì 6 maggio, alle ore 9.15, a “La Banda dei FuoriClasse”, in diretta su Rai Gulp (canale 42 del digitale terrestre) e su RaiPlay, continuano le lezioni per la scuola primaria, con la maestra Oriana Darù.

Ecco tutte le specifiche ora per ora:

9.15 Grammatica: le preposizioni;

9.25 Geografia: le carte geografiche;

9.30 Attività motoria: Taekwondo – parata media con Daniel Lo Pinto;

9.40 Scienze: le piante viaggiano;

9.50 Arte: Paul Gauguin e laboratorio alla Hervé Tullet;

10.05 Inglese con Fumbleland.

10.15 La seconda parte dedicata alle scuole secondarie di primo grado e che avrà come tema la “Magia”.

10.15 Il Medioevo;

10.25 Storia: il Tribunale dell’Inquisizione e le streghe (con la prof.ssa Paola Regiani);

10.35 Geografia: il Regno Unito;

10.40 Sport Stories: Rugby con Luca Adorni;

10.45 Letteratura: Illuminismo/Romanticismo (con il prof. Enrico Galiano);

11.00 Arte: Escher e la magia dei punti di vista;

11.15 Matematica: il setaccio di Eratostene e numeri primi gemelli (con la prof.ssa Sandra Bacci);

11.30 Break: Taylor Swift “Me!”;

11.35 English: il suono “F”;

11.45 I misteri di Stonehenge;

11.55 Esperimento in cucina (col divulgatore scientifico Giuseppe Paschetto).

12.05 Scienze: apprendista stregone