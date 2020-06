Rapina in banca a Milano, 60mila euro il malloppo

Come in una scena del celebre film Point Break, a Milano Lunedì mattina è andata in scena una rapina in banca che ha fruttato ai rapinatori ben 60 mila euro.

I 3 criminali hanno fatto irruzione in banca verso le 8:30 equipaggiati di mascherina anti covid e guanti per non lasciare impronte, si sono fatti consegnare da tutti i presenti (direttore, 4 impiegati e 4 clienti) i telefoni cellulare, dopodichè li hanno rinchiusi in un bagno e hanno fatto piazza pulita dei soldi nelle casse degli sportelli.

La banca presa di mira è la Banca Popolare di Sondrio di via Colonnetta, finito il bliz i ladri sono spariti facendo perdere le tracce.

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia di stato che insieme alla scientifica cercheranno di risalire alla banda. Intanto sono state raccolte le testimonianze dei presenti e prese le immagini delle telecamere di sorveglianza.