Regali più gettonati, la classifica del Codacons

Le abitudini degli italiani nella scelta dei regali di Natale subiscono una rivoluzione a causa del caro-prezzi e ai dieci giorni di sconti del Black Friday svoltisi lo scorso novembre. Questo cambiamento ha portato a una modifica nella classifica dei prodotti più regalati durante le festività, secondo quanto riportato dal Codacons, che ha condotto un’indagine per identificare i regali più popolari destinati a parenti e amici quest’anno.

Al vertice della top ten dei regali natalizi emergono i giocattoli, considerati beni essenziali sotto l’albero e pensati soprattutto per i più piccoli, come spiega il Codacons. Al secondo posto si collocano gli articoli di “abbigliamento e accessori moda”, scelti dagli italiani come doni pratici da regalare alle persone care. Al terzo posto si trovano i prodotti legati all’elettronica e all’hi-tech, seguiti dai piccoli elettrodomestici come friggitrici ad aria e macchine per il caffè. Questa classifica è notevolmente influenzata dal Black Friday dello scorso novembre, durante il quale un acquisto su due è stato considerato un regalo di Natale anticipato.

D’altra parte, gli alimentari subiscono una brusca caduta, posizionandosi al quinto posto della classifica. Tale calo è attribuibile agli aumenti di prezzo che hanno colpito il settore nell’ultimo anno. In particolare, un cesto natalizio contenente prodotti alimentari tipici e bevande costa ora in media il 16% in più rispetto all’anno precedente, secondo l’analisi del Codacons.

La classifica:

1) Giocattoli

2) Abbigliamento e accessori moda

3) Elettronica e hi-tech

4) Piccoli elettrodomestici5) Alimentari

6) Arredamento/accessori casa

7) Profumeria e cura della persona

8) Libri e musica

9) Pelletteria (borse, cinte, portafogli)

10) Gioielli, argenteria e orologi