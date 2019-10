Renato Zero, chi è il figlio Roberto Fiacchini Anselmi: età e vita privata, figli, carriera, Isola dei famosi, accuse di maltrattamento

E’ diventato famoso per essere il figlio (adottato) di uno degli artisti più noti e amati nel panorama musicale italiano (e non solo), vale a dire Renato Zero. Ma lui, Roberto Fiacchini Anselmi non è soltanto un ‘figlio di’ o ‘figlio d’arte’, come li si definiscono. Dietro, c’è molto di più.

Dunque, chi è Roberto Fiacchini Anselmi il figlio di Renato Zero? Cosa sappiamo di lui, della sua vita privata, della sua carriera e della sua famiglia?

Ecco tutto ciò che c’è da sapere su chi è Roberto Fiacchini Anselmi, il figlio adottato di Renato Zero.

Renato Zero, chi è il figlio Roberto Fiacchini Anselmi: anni e vita privata, Isola dei Famosi, accuse di maltrattamenti in famiglia, figli e moglie

Renato Zero, il noto cantante ha adottato legalmente Roberto Fiacchini Anselmi nel 2003 dandogli dunque il suo cognome (Fiacchini). Il ragazzo al momento dell’adozione aveva già 30 anni e lavorava come guardia del corpo. Roberto, che ha anche preso parte all’isola dei Famosi, ha poi regalato anche due bellissime nipotine a Renato Zero che è così diventato nonno.

All’epoca, la sua adozione aveva sollevato non poche chiacchiere, ma il cantante romano Renato Zero ha chiarito tempo fa: “Ho adottato un figlio perché non volevo restare solo, non l’ho condizionato. Mi aveva colpito il modo in cui si era avvicinato a mia madre, frequentando la mia famiglia: era poetico, tenero e fra loro è nata una grande complicità”.

Roberto infatti lavorava per la famiglia di Renato Zero e aveva perso i genitori da piccolo. In particolare al suo comportamento a Domenica In tempo fa Renato Zero aveva commentato: “Che mio figlio abbia questa vocazione al rischio è vero, ma gli voglio bene anche per quello. Quando adotti un figlio devi godere della fortuna di non imporre nulla a tuo figlio, né lui deve imporre nulla a te. C’è un equilibrio perfetto in questa situazione ed è un’esperienza che consiglio a tutti.”

Quello a cui si riferiva Renato Zero era il carattere non proprio facile del figlio. Un modo di essere che gli causato non poche grande. Recentemente, Roberto Fiacchini, figlio di Renato Zero, accusato di maltrattamenti in famiglia,

In merito a queste vicende, però, di recente l’avvocato dell’uomo ha fatto chiarezza: “Non ci sono mai state violenze fisiche”.