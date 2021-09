Rimini, accoltella 5 persone sul bus tra cui un bambino

Una reazione improvvisa, imprevedibile. E un normale controllo di un biglietto sull’autobus si è trasformato in un incubo. E’ accaduto a Rimini, in serata, quando un giovane di 26 anni di origine somala ha accoltellato 5 persone, tra cui un bambino. Tutto comincia quando sul mezzo pubblico proveniente da Riccione due addette al controllo trovano il giovane senza biglietto regolarmente timbrato. In un primo momento, nessuna reazione. Poi il raptus: il coltello che viene estratto dallo zaino e le due giovani donne colpite, una in modo superficiale al collo e la seconda alla spalla.

A quel punto che l’autista, minacciato, ha fermato il mezzo e l’uomo è sceso. Nella fuga successiva, il somalo ha colpito altre tre persone, tra cui un bambino. prima che le forze dell’ordine riuscissero a bloccarlo.