Rinviato il voto al Consiglio di sicurezza dell’Onu su Gaza

È stato rinviato nuovamente il voto al Consiglio di sicurezza dell’Onu sulla risoluzione a Gaza.

Nell’ultima bozza sembrerebbe essere sparita la “fine immediata” dei combattimenti e ci sarebbe invece la richiesta di “misure urgenti per consentire immediatamente un accesso umanitario sicuro e senza ostacoli e per creare le condizioni per una cessazione sostenibile delle ostilità”.

Invece dagli Stati Uniti, l’ambasciatrice all’Onu Linda Thomas-Greenfield fa sapere che Washington era pronto “a sostenere la bozza così come era scritta.”

Sui profili social del ministro della Salute palestinese si legge che il bilancio dei morti a Gaza è di 20.057 vittime e 53.320 feriti (a partire dal 7 ottobre scorso). Negli ultimi due giorni invece nella Striscia di Gaza si sono registrate 390 vittime e 734 feriti.