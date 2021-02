Rissa tra ubriachi nel retroporto di Anzio. Nella giornata di ieri, alcuni giovani, almeno 15, molti dei quali completamente ubriachi, per motivi ancora da chiarire sono venuti alle mani. Ad avere la peggio nella maxi rissa una ragazza soccorsa in ospedale con il setto nasale rotto. I primi ad accorrere sul posto sono stati gli agenti della polizia locale, alla vista dei quali in molti si sono dati alla fuga. Almeno 7 le persone che hanno assistito ai fatti ad essere identificate. Molti sono residenti a Roma che non hanno voluto dire nulla su quanto accaduto. La giovane ferita sarà ascoltata per acquisire elementi utili alle indagini.

SEGUONO AGGIORNAMENTI