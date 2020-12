“Ritira il regalo Amazon”, ma è una truffa: l’avviso della Polizia

‘Secondo avviso: il tuo regalo di Amazon Prime è stato confermato. Puoi ritirare i tuoi regali qui’. E’ questo il messaggio apparentemente inviato da Amazon che invita ad inserire i dati della carta di credito e ritirare il ‘regalo’. Peccato però che Amazon non c’entri nulla e che sia invece una truffa, o megliutto a quelle inoltrare dal colosso dell’e-commerce, l’unica differenza è nel nome del destinatario. Ma un occhio poco attento potrebbe benissimo cadere nel tranello e inserire i dati della propria carta di credito.

Per questo la Polizia, attraverso il profilo Facebook dell’’Agente Lisa’, ha messo in guardia sull’ennesimo tentativo di phishing in arrivo dalla rete: “Ed eccolo qui il messaggio che ingolosisce chi lo riceve – si legge nel post – ma se sei Agente Lisa non solo non ci caschi ma avvisi tutti per scongiurare l’ennesimo tentativo di phishing, con cui provano a rubare i dati della carta di credito”

E ancora: “Quindi occhio e avvisate i vostri conoscenti di non inserire dati personali e della carta di credito. Qui non si tratta del vero Amazon ma solo di chi usa il loro nome per truffare come è accaduto e accade a tanti altri marchi famosi. Specchietto per le allodole sono anche le recensioni false, come i profili che le mettono”.