Roma, 20enne travolto in scooter: poliziotto indagato per omicidio stradale

Ventenne travolto in scooter: poliziotto sospeso dal servizio indagato per omicidio stradale. È un poliziotto già sospeso dal servizio per altre ragioni, l’uomo di 46 anni che ha travolto con la sua auto un ragazzo di 20 anni in sella ad uno scooter.

L’incidente, sulla Prenestina all’alba di mercoledì 24 agosto, a seguito del quale il giovane è morto sul colpo. L’agente è stato sottoposto agli esami tossicologici e alcolemici di rito.

Il ragazzo, residenze in zona Tuscolano era a bordo sul suo Honda sh 300 quando all’altezza dello svincolo per il raccordo anulare è stato centrato dell’Opel Meriva condotta dal poliziotto. L’uomo, come da prassi, è indagato per omicidio stradale. Gli agenti della polizia locale indagano per ricostruire il sinistro, hanno proceduto al sequestro dei mezzi coinvolti.