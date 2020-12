Roma, 7 arresti per usura: tassi fino al 500%

Questa mattina i carabinieri del Comando provinciale di Roma hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette persone.

Sono accusate, a vario titolo, di usura continuata in concorso, estorsione, traffico di sostanze stupefacenti in concorso, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita in concorso, trasferimento fraudolento di valori, emissione di fatture per operazioni inesistenti e abusivo esercizio del credito. L’ordinanza è stata emessa dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica.

L’indagine è stata condotta tra il marzo 2019 e il giugno 2020 dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e ha permesso di documentare diversi prestiti concessi dai due principali indagati a cittadini in difficoltà economiche, con un tasso usurario tra il 150% ed il 500% su base annua. Le vittime che non riuscivano a pagare venivano minacciate.

Mario Bonito