Roma a Friedkin, presto l’ufficialità: i tifosi attaccano Pallotta

La Roma cambia faccia. E presidente. La società giallorosa presto passerà a Den Friedkin, magnate texano dal patrimonio personale di 4,1 miliardi di dollari. Una cifra mostruosa che lo renderebbe il terzo presidente più ricco della Serie A dopo Agnelli e Zhang.

Un passaggio di consegne ormai definito, si attende solo l’ufficialità che dovrebbe arrivare già nelle prossime ore. Dopo 7 anni di gestione Pallotta la Roma cambia proprietario e passa in mani sicure, almeno sotto il punto di vista finanziario.

Roma, l’attacco dei tifosi a Pallotta

Un cambio che si preannuncia epocale e che i tifosi giallorossi hanno accolto con alcuni messaggi social in cui hanno attaccato James Pallotta, prossimo a diventare ex presidente della Roma: “Aspettiamo soltanto il comunicato ufficiale che ci libera da un impostore infame spia, servo, corrotto e maiale. Da uno che ha cambiato il nostro stemma per il suo marchandising. Uno che ha cambiato la nostra data di nascita. Uno che ha fatto diventare la Roma un’azienda”.

Continua il comunicato: “La nostra è una fede Uno che collabora con la Digos per le telecamere, che voleva le barriere, uno che ha cacciato Totti e De Rossi. Uno che la Roma non è un supermercato poi ha venduto tutti! Uno che doveva portarci al Circo Massimo e in un decennio il nulla. Uno che ci ha definito fucking idiots”, concludono i tifosi giallorossi.