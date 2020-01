Roma, albero si spezza e cade su auto in Corso Trieste: una ferita lieve

Pattuglie del Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute alle 17.30 in Corso Trieste, a causa della caduta di parte di un albero, che si è spezzato in prossimità di via Corsica.

Agenti sono sul posto per agevolare la circolazione, interdetta in direzione piazza Istria, e per i rilievi dei danni di una Opel Mokka, in transito al momento della caduta, guidata da una donna di 51 anni. L’automobilista lievemente ferita, è stata trasportata in codice azzurro al Policlinico Umberto I.