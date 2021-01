Roma, altre due vittime della strada

Un uomo di 33 anni ed una donna di 49. sono le ultime due vittime della strada a Roma, entrambi morti in seguito a due incidenti stradali che non gli hanno lasciato scampo. Un tragico giovedì iniziato nella tarda mattinata su via del Foro Italico, quando Raffaele Smaldone, un capitano dell’Esercito Italiano, è caduto dalla moto che stava conducendo mentre percorreva la ‘tangenziale’ in direzione stadio Olimpico per poi perdere la vita dopo una corsa disperata in ospedale. Poche ore dopo un secondo sinistro con esito mortale, questa volta sul Grande Raccordo Anulare.

Ad avere la peggio una donna di 49 anni, Iolanda S.A. morta sul colpo dopo che la Smart che stava conducendo ha impattato un furgone all’altezza dello svincolo Gregna Sant’Andrea.

Seguono aggiornamenti