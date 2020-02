Roma, blitz negli insediamenti rom a Ponte Marconi: verifiche su 123 persone

Blitz di vigili e Polizia negli insediamenti rom a Ponte Marconi. Questa mattina pattuglie del VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale con la Polizia di Stato hanno eseguito un’operazione di censimento e controllo, negli stabili di proprietà pubblica di via della Vasca Navale e Vicolo Savini, e presso alcuni container, presenti in prossimità del lungotevere San Paolo altezza p.le Edison.

In totale sono stati verificati una quindicina di nuclei familiari per un totale di 123 persone, tra le quali diverse decine di minori. Le verifiche hanno riguardato anche una decina di veicoli ma nessun illecito riscontrato al momento. Ulteriori accertamenti sono in corso da parte degli agenti della polizia locale per accertare eventuali reati ambientali, come l’abbandono di rifiuti, e presunte irregolarità edilizie.