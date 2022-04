Roma-Bodo, Olimpico pieno e record risultati in casa

Roma, questa sera appuntamento cruciale nel ritorno del quarti di finale di Conference League contro il Bodo. Dopo l‘1-2 in trasferta, ai giallorossi di Mou è necessaria una vittoria con almeno due gol di scarto. Per riuscirci, lo Special One e i suoi punteranno sul fattore Olimpico, dal momento che in casa la striscia positiva è da record.

Roma, Conference, striscia utile record in casa

Sono 17 risultati utili. La Roma in campionato non perde da 11 partite, con un ritmo da scudetto. Nessuno ha fatto più dei suoi 25 punti. Nella storia, la miglior striscia spettò a Liedholm, imbattuto per 30 incontri fra il 1980 e il 1981.

In Europa l’attuale serie positiva all’Olimpico è eccellente. Mai in passato la Roma aveva messo in fila 17 risultati utili consecutivi in casa. Il dato più alto in precedenza era di 15, nel periodo 1991 e 1998. Questa volta la striscia è di 11 successi e 6 pareggi da 3 anni e mezzo. Una serie è iniziata con Roma-Porto 2-1, Champions 2018- 19 e conclusa con l’1-1 Vitesse nell’attuale Conference. Una striscia positiva che ha già portato a una semifinale, in Europa League.

Questi i risultati nel mezzo. 4-0 Basaksehir, 1-1 Borussia M., 2-2 Wolfsberger, 1-0 Gent (EL 2019-20), 0-0 Cska Sofia, 5-0 Cluj, 3-1 Young Boys, 3-1 Braga, 3-0 Shakhtar, 1-1 Ajax, 3-2 Manchester United (EL 2020-21), 3-0 Trabzonspor, 5-1 Cska Sofia, 2-2 Bodø, 4-0 Zorya e 1-1 Vitesse in Conference. Questa striscia positiva ha già portato a una semifinale, la Roma questa sera cerca la seconda. La Roma questa sera mira alla seconda.