Roma, chiusure sul Raccordo il 29 e il 30 agosto

Chiusure sul Raccordo il 29 e il 30 agosto. Chiusure sul GRA per attività di ispezione su un cavalcavia. Nel dettaglio, dalle 22 di lunedì 29 agosto alle 2 di martedì 30, sul ramo di allacciamento Gra – diramazione Roma sud sarà chiusa la rampa di svincolo che dalla carreggiata esterna (con provenienza Tuscolana/Appia) immette sulla diramazione Roma sud.

Martedì 30 agosto dalle 1 alle 5 del mattino, sulla diramazione Roma sud, chiusa la rampa di immissione sulla carreggiata esterna del Gra in direzione Casilina. In alternativa, si consiglia di utilizzare la rampa di svincolo che dalla diramazione Roma sud immette sulla carreggiata interna del Gra in direzione Appia/Tuscolana e riprendere la carreggiata esterna del Gra o, in ulteriore alternativa, uscire allo svincolo di Torrenova.