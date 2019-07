Roma, Diawara: “Obiettivo Champions, mi ispiro a Yaya Tourè”

Diawara ha le idee chiare: vuole prendersi la Roma. Per riuscirci è tornato prima dalle vacanze rinunciando a diversi giorni di ferie per conoscere subito il gruppo e integrarsi al meglio. Il centrocampista proveniente dal Napoli si è presentato oggi per la prima volta ai suoi nuovi tifosi: “Sono abituato al centrocampo a tre, ma mi adatto sempre. L’importante è fare quello che chiede il mister e aiutare la squadra”, ha esordito il centrocampista.

Roma, la conferenza di Diawara

Centrocampo a due o a tre, poco importa, per Diawara l’importante è giocare. Il centrocampista spiega i motivi per cui ha rinunciato a parte delle vacanze: “Ho tagliato le vacanze per tornare velocemente, conoscere prima i nuovi compagni e l’allenatore. Adesso sto molto bene. L’obiettivo minimo della Roma? Andare in Champions. Sono arrivato motivato in una grandissima squadra. Voglio dare tutto per aiutare la squadra ad arrivare dove merita”.

Diawara ha poi spiegato i motivi del suo arrivo a Roma: “Non sono venuto alla Roma prima perché è stata la volontà di Dio. Ora sono qua, sono motivato e voglio fare bene. Cosa mi ha detto il mister? Vedendo le squadre che ha allenato il mister, so che per lui i centrocampisti sono importanti. Quando mi ha chiamato il mister è stata un’emozione per me, sono onorato di essere allenato da lui.

Se mi rivedo in Kante? “Non lo so, Kanté è un giocatore di altissimo livello. Il mio idolo è sempre stato Yaya Tourè, mi ispiro più a lui. I centrocampisti che mi hanno preceduto Sono giocatori veramente forti, li ho affrontati da avversario e mi hanno messo molto in difficoltà. Spero di dare il meglio in allenamento e in partita per fare quello che hanno fatto loro qua, magari superarli”, ha concluso Diawara.