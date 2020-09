Roma, donna di 56 anni investita e uccisa in via di Selva...

Tragedia nella notte in via di Selva Nera, zona Casalotti, quadrante Ovest della Capitale, dove una donna di 56 anni è morta investita da un’automobile. Alla guida della macchina, una Mercedes A 180, c’era un ragazzo di 25 anni, che dopo l’incidente è stato portato all’ospedale Sant’Andrea per gli esami tossicologici di rito. Il corpo della donna è stato portato al Gemelli. Sul posto è intervenuta per i primi rilievi la Polizia Locale del gruppo Monte Mario.

Mario Bonito