Roma est, tentato furto: la dinamica

Una banda di almeno sei italiani aveva pianificato di forzare l’ingresso del centro commerciale Roma Est con l’aiuto di una motosega. Tuttavia, le guardie giurate intervenute a seguito dell’attivazione dell’allarme hanno fatto fallire l’operazione, accusando i ladri di avere l’intenzione di pulire il centro commerciale in una notte ben organizzata.

Una delle guardie ha sparato tre colpi di pistola in aria per spaventare i ladri, che hanno preso a calci e pugni la persona armata per fuggire. La banda si è poi dileguata lasciando la motosega e il furgone usato per il trasporto delle merci rubate. La polizia di Stato, con l’aiuto delle unità speciali, indaga sull’accaduto e cerca di individuare i membri della banda attraverso l’analisi delle tracce, le impronte digitali e le immagini delle telecamere di sicurezza.