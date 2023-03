Roma Expo 2030 – L’ass. Pratelli e la Parrucci inviano una lettera alle scuole, invitandole a sostenere la candidatura della città

“E’ una grande occasione per Roma e con tutto l’entusiasmo di cui siamo capaci vogliamo aiutare la città a centrare l’obiettivo di ospitare l’Expo2030”.

Così in una nota l’Assessora alla Scuola, formazione e Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli, e il Consigliere Città Metropolitana di Roma Capitale Delegato all’Edilizia Scolastica, Impianti Sportivi e Politiche della Formazione, Daniele Parrucci.

“Con questo spirito abbiamo inviato una lettera a tutte le scuole, chiedendo agli insegnanti e ai ragazzi e alle ragazze non solo di cogliere l’importanza di questa sfida, attraverso una riflessione sul tema, ma anche chiedendo loro di dare suggerimenti e idee su come la città può essere trasformata per questa grande occasione.

‘Persone e territori. Inclusione, rigenerazione e innovazione’ è il tema proposto alle scuole su cui costruire elaborati di qualsiasi tipo e contiamo di ricevere molti contributi, dagli studenti e studentesse che nel 2030 saranno uomini e donne, classe dirigente della città e del Paese.

Quella che abbiamo davanti è una bella opportunità, che va giocata fin da subito, mettendo in gioco le nostre risorse migliori per vincere la competizioni contro le altre città candidate. Siamo in gara ed è bello costruire una idea di futuro a partire dalle idee dei più giovani. Ai ragazzi e alle ragazze il nostro ringraziamento”, hanno poi concluso.

Max