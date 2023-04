Roma-Feyenoord, paura ordine pubblico

Roma è ancora senza prefetto e la data che preoccupa le autorità è il 20 aprile, quando arriveranno, nonostante i divieti, gli ultras del Feyenoord. La Questura ha diramato un’allerta agli albergatori ma la preoccupazione di Federalberghi è che l’eventuale presenza sfuggirà ai radar di chi alloggerà in appartamenti e b&b. Circa un centinaio di “Feyenoorder” potrebbe arrivare in città già da mercoledì. Alcuni potrebbero trovare ospitalità anche con appoggi locali o arrivare da Napoli. Gli olandesi si attesteranno soprattutto nella zona attorno alla stazione Termini, prediligendo gli ostelli di Castro Pretorio. Il gruppo più temuto si chiama VaK Z e gli investigatori della Digos hanno già stilato un elenco di tifosi da tenere sotto controllo per evitare gravi disordini pubblici. Nel frattempo il piano per la viabilità e la mobilità è stato già impostato. Nella eventualità che giungano a Roma i tifosi olandesi già entro il 19 aprile saranno posizionate transenne a piazza del Popolo per creare un corridoio per la circolazione pedonale.