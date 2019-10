Roma: flash mob lavoratori Sma e Auchan: a rischio 2mila posti

Al grido “persone trattate come cose” è iniziato a Roma il flash mob dei lavoratori Sma/Auchan partito da piazza di Spagna verso Montecitorio. I lavoratori hanno srotolato un maxi striscione sulla scalinata di Trinità dei Monti che è stato poi trasportato per le vie del centro fino a Piazza di Montecitorio dove rimarranno in presidio fino alle 14 circa. “Nessuna certezza per i 2.000 lavoratori impiegati nei negozi Auchan e Sma a Roma e nel Lazio – spiega Cisl Fisascat – L’operazione commerciale di acquisizione della rete Auchan e Sma, da parte di Conad, è poco chiara e rischia di avere effetti devastanti per le lavoratrici e i lavoratori del nostro territorio. Dopo mesi di confronto surreale, fatto in gran parte di annunci e privo di elementi concreti di tutela, nessuna garanzia sul mantenimento dei diritti individuali e collettivi è stata data e il piano industriale resta sconosciuto. Inoltre, su Roma e Lazio, ad oggi solo 600 dipendenti su 2.000 sono destinati ad essere acquisiti da Conad…che ne sarà degli altri?”.