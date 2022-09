Roma – ‘Forte Bravetta, luogo della memoria’, firmato un protocollo d’intesa su un progetto didattico

È stato formalizzato oggi il protocollo d’intesa tra Roma Capitale e l’Istituto di istruzione superiore Via Silvestri 301 nel Municipio XII, con il quale si intende realizzare il progetto didattico “Forte Bravetta, luogo della memoria”.

L’atto è stato sottoscritto dal Sindaco Roberto Gualtieri, dall’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi e dalla Dirigente Scolastica Paola Vigoroso, alla presenza del Presidente del Municipio XII Elio Tomassetti.

Il Forte si trova all’interno del “Parco dei martiri di Forte Bravetta”, un pregiato parco botanico situato nella Riserva naturale “Valle dei Casali” che si estende per oltre 10 ettari e che, dal 2009, è nel patrimonio di Roma Capitale.

Il progetto ha quale obiettivo la valorizzazione del Forte e prevede la realizzazione, da parte dell’IIS Silvestri 301, di una mostra permanente realizzata dagli studenti con 16 pannelli divulgativi sulla sua storia e le sue trasformazioni, la preparazione di una rappresentazione teatrale con letture di documenti e lettere dei condannati a morte, la formazione storico-architettonica degli studenti per condurre visite guidate aperte alla cittadinanza e l’allestimento di uno spazio per la proiezione del cortometraggio “Un forte silenzio” realizzato dal Liceo sulle vicende del Forte.

“Oggi firmiamo con grande gioia un bel progetto per Forte Bravetta, frutto del lavoro condiviso, che realizza un tassello importante di idea di città, concretizza il rapporto tra scuola e territorio valorizzando la memoria di un luogo storico e simbolico, coniugata alla bellezza naturalistica della Valle dei Casali. Ringrazio i ragazzi che parteciperanno al progetto, perché le scuole sono poli aperti alla città, un ambito su cui stiamo lavorando molto con la pedonalizzazione delle strade, i protocolli per le ristrutturazioni energetiche, l’inaugurazione di nuove scuole, l’allungamento degli orari, l’apertura di strutture nel pomeriggio”, ha detto il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“Con questo protocollo vogliamo avviare un percorso con l’IIS Via Silvestri 301 per valorizzare e far conoscere uno dei luoghi più significativi per la memoria collettiva della città, tanto da essere designato nel 2010 da Roma Capitale come ‘luogo simbolo contro la pena di morte internazionale’. Grazie al contributo degli studenti e alle varie iniziative previste dal progetto il Forte Bravetta avrà più frequenti aperture al pubblico e alle scuole con visite guidate e attività divulgative sulla dittatura fascista, la lotta partigiana e la Resistenza a Roma e sul drammatico tributo di vite umane che nel Forte si è consumato” dichiara l’Assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi.

“Il Protocollo tra l’ I.C. Silvestri e Roma Capitale per l’apertura e la promozione del Forte Bravetta è un atto molto rilevante. Infatti, è proprio grazie al costante impegno delle scuole del territorio e delle Istituzioni Locali che è stata mantenuta sul Forte Bravetta un’attenzione cittadina. Per questo ci teniamo particolarmente a ringraziare i docenti promotori e la Dirigenza scolastica, in quanto è dai giovani che deve partire l’attenzione ai valori di libertà e Resistenza che sono legati indissolubilmente alla storia del Forte Bravetta. Un altro passo importante verso il recupero del monumento a cui oggi l’Agenzia del Demanio e Roma Capitale stanno lavorando in modo incessante a seguito della firma della Convenzione”, aggiunge il Presidente del Municipio XII Elio Tomassetti.

