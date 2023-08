Roma già guarda a Natale! Onorato: “Pubblicato il bando per le luminarie natalizie. Gara rivolta ad aziende virtuose”

“Natale a Roma, le luci della ripresa per una città sostenibile ed inclusiva”: anche quest’anno prende il via un’iniziativa frutto del confronto tra l’assessorato Grandi Eventi, la consigliera capitolina Antonella Melito e il Gruppo consiliare del Pd. Con l’avviso pubblico pubblicato ieri invitiamo le aziende multinazionali, i brand più importanti italiani e stranieri e le aziende romane a presentare i loro progetti per decorare a tema le vie più iconiche del centro storico e non solo. In una gara di mutua solidarietà le strade più suggestive del centro storico e quelle con maggiore appeal commerciale dei quartieri Eur, Monteverde, Prati e Roma Nord contribuiranno a vestire a festa anche le strade principali dei quartieri più lontani dal centro dove vivono e lavorano romane e romani. Un modo per non lasciare indietro nessun Municipio e rendere la città bella ovunque per i giorni di Natale e delle feste di fine anno, ovvero dall’8 dicembre al 14 gennaio“. Lo afferma Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda.

“Questo progetto – dichiara Antonella Melito, Consigliera capitolina del Partito Democratico – sarà una vera e propria chiamata al bello e allo spirito di solidarietà a cui ci auguriamo rispondano aziende che amano realmente Roma. Ci siamo messi al lavoro con l’obiettivo di rendere ancora più partecipate e trasparenti le modalità con cui Roma Capitale promuove iniziative natalizie ma anche con l’intento di valorizzare i territori periferici e di offrire un’opportunità di collaborazione pubblico-privato che ci consenta di richiamare i più importanti brand per realizzare progetti volti a esaltare la bellezza della città e lo spirito natalizio con progettualità sia nelle aree centrali che periferiche“.

“Ci auguriamo che siano molte le aziende a cogliere l’opportunità di un progetto sano per la città, che ci consentirà di abbellire grandi parti di territorio e di far trovare Roma pronta all’arrivo dei turisti per i festeggiamenti di fine anno senza lasciare indietro nessuno dei nostri Municipi“. È quanto dichiara Mariano Angelucci, Presidente della Commissione Turismo di Roma Capitale.

