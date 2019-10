Roma, guasto tecnico metro C: stop tra Torre Spaccata e Alessandrino

Venerdì nero per i trasporti della Capitale. Dopo i disservizi sulla Roma-Lido di questa mattina, poco prima delle 11 sulla Metro C si è verificata una “temporanea interruzione per guasto tecnico” comunica Infoatac. Al momento il servizio sulla linea C è attivo nelle tratte nelle tratte San Giovanni-Torre Spaccata e Pantano -Grotte Celoni. E’ stato attivato il servizio bus sostitutivo Torre Spaccata-Alessandrino.