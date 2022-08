Roma, incendio agli studios di Cinecittà, capannone distrutto

In fiamme gli studios di Cinecittà. Ieri un vasto rogo ha interessato proprio gli spazi su via Tuscolana, con una importante colonna di fumo nero in cielo avvistabile da diverse zone di Roma. L’intervento in loco da parte dei vigili del fuoco e di alcune squadre della protezione civile. Il traffico veicolare è stato chiuso per alcune strade dalla Polizia locale. Nel dettaglio, l’incendio ha interessato il set di “Firenze del Quattrocento”, estendendosi anche in direzione della vegatazione circostante e andando a lambire lo stabile che ospita la casa del Grande Fratello, comunque non intaccata dalle fiamme.