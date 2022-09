Roma, incidente in Tangenziale est

Incidente in Tangenziale est, scontro auto e camion blocca Roma. Traffico in tilt a Roma, una mattinata da pieno bollino rosso.

Dalle 6:30 del mattino di giovedì 15 settembre, in zona Tangenziale est per la chiusura temporanea tra via Nomentana e Largo Rodolfo Lanciani in direzione San Giovanni un incidente stradale ha visto coinvolto un camion per le consegne e una auto.

Il sinistro non ha fatto registrare feriti gravi. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco del gruppo: il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico fino al termine delle operazioni e si segnalano lunghe code a partire da via della Farnesina verso la Tiburtina.