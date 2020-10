Roma, lite a Termini: accoltellato un 50enne

Ieri sera, 11 ottobre, un uomo di 50 anni è stato accoltellato in via Giolitti, a due passi dalla stazione Termini. La vicenda è avvenuta intorno alle 21, quando i carabinieri del Nucleo Scalo Termini sono intervenuti arrestando l’aggressore, un cittadino algerino di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine, ora accusato per lesioni gravi.

Tra i due era scoppiata una violenta lite, culminata con un primo fendente al costato con una lama di circa 8 cm. Dopo esser stato accoltellato la vittima è scappata in direzione di via Cattaneo, dove è stato raggiunto dall’aggressore che li ha inferto altre ferite con il coltello. Provvidenziale l’arrivo dei militari e dell’ambulanza che ha portato in codice rosso la vittima al pronto soccorso del Policlinico Umberto I.

Al 50enne, che dopo le cure ha rifiutato il ricovero, sono stati refertati venti giorni di prognosi riservata. Il serramanico del cittadino algerino è stato sequestrato, insieme a un coltellino svizzero in suo possesso, dai militari.

Mario Bonito