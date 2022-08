Roma, manca personale, rischio attese nei pronto soccorso: l’allarme dei medici di Roma e di Antonio Magi, presidente dei camici bianchi capitolini, secondo il quale “gli operatori di pronto soccorso del Lazio stanno assolvendo al proprio lavoro in una condizione veramente non più sostenibile”.

Nei pronto soccorso la situazione è “drammatica”. Manca il personale e le attese rischiando di durare giorni. Rincarano la dose dirlo l’ordine provinciale di Roma dei medici-chirurghi e degli odontoiatri e Simeu Lazio, per i quali “si sta mettendo in pericolo la salute dei pazienti, tanto più in questo momento di crisi”.

L’ordine provinciale di Roma dei medici-chirurghi e degli odontoiatri (Omceo) si associa al grido di allarme lanciato da Simeu Lazio, specialmente nell’ultima lettera del 5 agosto scorso dove viene denunciato l’intollerabile disagio e affanno in cui operano le strutture e il personale di medicina dell’emergenza-urgenza su tutto il territorio regionale.

“Oramai la mancanza di personale della sanità, i cui negativi effetti organizzativi si riversano particolarmente sulle strutture della medicina di emergenza e urgenza, stanno mettendo in pericolo la salute dei pazienti, tanto più in questo momento di crisi. Tale condizione – si legge nella nota di Omceo Roma – se non risolta in tempi brevissimi porterà a un inevitabile collasso delle strutture dell’emergenza-urgenza”.