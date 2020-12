Roma, operazione mezzanotte: smantellata piazza di spaccio a San Basilio. Undici arresti

Oggi, 9 dicembre, la polizia ha smantellato un sodalizio criminale che aveva organizzato un vero e proprio “centro commerciale” della droga nel quartiere San Basilio di Roma. Durante l’operazione, denominata mezzanotte, la polizia ha dato esecuzione a undici ordinanze di custodia cautelare, emesse dal GIP presso il Tribunale di Roma su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Roma. Le persone sono accusate di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La polizia ha sequestrato 80 grammi di cocaina, 2,5 Kg di hashish e 30 grammi di marijuana.

L’organizzazione gestiva gli affari illeciti attraverso una rete ben organizzata e strutturata di vedette e pusher. L’attività di spaccio iniziava e terminava negli orari di apertura dei negozi: dalle 09,30 alle 13,00 circa e dalle 15,30 alle 20,00 nella zona compresa tra via Morrovalle, via Recanati, via Osimo per “mimetizzare le attività” criminali. Attraverso un sistema ben collaudato, gli spacciatori non giravano mai con un numero consistente di droga al seguito. La merce veniva nascosta ogni giorni in punti diversi: nei bidoni, nei paraurti delle macchine, nelle buche delle lettere.

A capo dell’organizzazione due fratelli, alias fratelli ‘Mezzanotte’, che si alternavano mattina e pomeriggio per controllare l’attività di spaccio: posizionavano la sostanza, ritiravano i soldi, pagavano il giornaliero dei pusher e in alcune occasioni spacciavano direttamente in prima persona. Come i fratelli ‘Mezzanotte’, anche vedette e pusher avevano orari e turni ben definiti tra mattina e pomeriggio. Come un centro commerciale.

Mario Bonito