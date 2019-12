Roma, pareggio e passaggio del turno. Ma Fonseca avverte: “Atteggiamento sbagliato”

Un pareggio che vale il passaggio del turno in Europa League, ma che non convince per come è arrivato. La Roma fa 2-2 all’Olimpico contro il Wolfsberger e accede ai sedicesimi di finale di Europa League dopo un lungo cammino che ha portato anche a pensare che il club giallorosso non ce la potesse fare.

Fonseca è felice del passaggio del turno, meno della prestazione, come ha fatto notare al termine della gara ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo raggiunto l’obiettivo ma non abbiamo fatto una buona partita. L’atteggiamento non è stato quello giusto. Passo indietro? Pensavamo di aver vinto già prima di scendere in campo: abbiamo sbagliato tanti passaggi, abbiamo sbagliato sotto pressione”.

“Non è facile accettare questo risultato”

L’allenatore portoghese ha poi continuato: “E’ stato tutto complicato e abbiamo messo a rischio il passaggio del turno. Non sono soddisfatto. Non è facile per me accettare questo risultato contro questa squadra”.

Ha concluso Fonseca: “Possibilità di vincere l’Europa League? Non con questo atteggiamento, così è difficile. Adesso pensiamo alla SPAL poi vediamo. Il sorteggio? Non ho preferenze, ce ne sono tante forti”.