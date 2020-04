Roma, poliziotti fingono di fare la coda per la spesa e intercettano pusher: arrestata 45enne

Per non destare sospetti si sono messi in coda per fare la spesa, in modo da monitorare la zona e verificare la presenza di spacciatori.

E’ così che i poliziotti del commissariato Colombo, in abiti civili, hanno intercettato lo scambio fra una donna seduta su una panchina ed un ragazzo. Perquisita, C.P., è stata trovata in possesso di denaro contante, alcune dosi di hashish e di un coltellino a serramanico intriso della stessa sostanza stupefacente che è stata poi sequestrata. La 45enne è stata arrestata per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e sanzionata ai sensi della normativa per il contenimento della diffusione del Covid-19.