Roma, sconfitta indolore in Europa: lunedì l’avversario dei sedicesimi

Con la testa un po’ tra le nuvole minacciose di Sofia e un po’ a Bologna, la Roma è caduta per la prima volta in Europa. Una sconfitta indolore, perché non sposta nulla a livello di classifica, ma che poteva essere evitata, soprattutto contro un avversario che non era mai riuscito a segnare prima nel corso della competizione.

A Sofia la Roma cade con il Cska per 3-1, ma rimane prima del girone e aspetta l’accoppiamento dei sedicesimi. Fonseca può trovare comunque il modo di sorridere per due motivi: il primo arriva dalla positiva prestazione del giovane Tommaso Milanese. Il fantasista della Primavera ha bagnato l’esordio da titolare con un gol che racchiude tutte le sue qualità: talento e freddezza. È il secondo giovanissimo giallorosso ad esplodere dopo l’exploit europeo di Calafiori, fermato ieri da un problema intestinale a pochi minuti dall’inizio della partita.

Le buone notizie per la Roma arrivano anche dalla difesa, perché nel secondo tempo in campo si è rivisto finalmente Chris Smalling. Il difensore inglese, tornato nella Capitale a fine mercato, era fermo da quasi un mese. Un fastidioso problema muscolare gli ha impedito di giocare con continuità, ora Fonseca spera di averlo a completa disposizione.

La Roma ora attende di sapere quale sarà l’avversario nel prossimo turno: il primo posto nel girone le consentirà di evitare le squadre scese dalla Champions League. Ma in lizza rimangono club importanti come Salisburbo e Benfica. L’urna di Nyon deciderà l’accoppiamento lunedì’ prossimo, intanto la Roma pensa al prossimo impegno di campionato a Bologna, per tornare a vincere dopo due stop consecutivi.