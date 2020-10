Roma, scontri a piazza del Popolo contro il coprifuoco: convalidati i quattro arresti

Convalidati gli arresti dei quattro manifestanti fermati dalla polizia durante il corteo avvenuto nella notte tra sabato e domenica a piazza del Popolo. Il giudice ha disposto obbligo di firma per due di loro, mentre gli altri due sono stati rimessi in libertà in attesa del processo che si terrà a novembre per direttissima. Sono accusati di resistenza e danneggiamento. Durante le proteste, organizzate dal gruppo di estrema destra Forza Nuova, si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia e alcuni motorini e cassonetti sono stati dati alle fiamme. Disordini sui cui la procura di Roma sta indagando per verificare se ci sono collegamenti con gli scontri avvenuti la notte di venerdì a Napoli.

Mario Bonito