(Adnkronos) – Assalto a un furgone portavalori questa mattina poco prima delle 8 in via Anteo, nel quartiere Casilino, a Roma. Un gruppo di circa 5 persone ha sparato contro il furgone ferendo una guardia giurata a un fianco e portando via i soldi. I banditi sono poi fuggiti a bordo di un’auto. Sul posto è intervenuta la polizia che sta svolgendo le indagini. La guardia giurata è stata soccorsa e trasportata in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.