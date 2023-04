Roma, lavoro in palestra e terapie e la cyclette, potenziamento e corsetta per Paulo Dybala che sta preparando con cura il rientro contro il Feyenoord. La possibilità di un infortunio più serio esiste e viene considerata ma anche tollerata per il bene collettivo.Ma la Joya diventa fondamentale per Mou e i suoi che contano, domani sera, di averlo a disposizione.

Seguono aggiornamenti