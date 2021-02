Roma, tragedia al quartiere africano: cosa è successo

Tragedia anche al quartiere Africano, dove un’anziana di 68 anni è stata trovata morta nella sua abitazione. A dare l’allarme i figli della donna che non la sentivano da un mese. Sul posto la Polizia. Secondo quanto si è appreso, il decesso risalirebbe ad almeno una settimana fa. La porta, come riferito dagli inquirenti, era chiusa regolarmente dall’interno e in casa gli agenti del Commissariato Vescovio avrebbero trovato una situazione di enorme degrado. Le condizioni del corpo erano in avanzato stato di decomposizione e si ipotizza un malore come causa del decesso.

