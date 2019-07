Roma, ufficiale la cessione di El Shaarawy allo Shanghai Shenua: il comunicato

Ieri è volato per la sua nuova avventura in Cina, oggi è arrivata l’ufficialità: Stephan El Shaarawy è un nuovo giocatore dello Shanghai Shenhua, a renderlo noto la stessa società giallorossa tramite un comunicato: “AS Roma rende noto di aver sottoscritto con lo Shanghai Greenland Shenhua FC l’accordo per la cessione a titolo definitivo di Stephan El Shaarawy. Il calciatore si traferirà al club cinese a fronte di un corrispettivo fisso di 16 milioni. El Shaarawy, arrivato in giallorosso nel gennaio 2016, ha totalizzato 139 presenze e 40 reti con la maglia della Roma. Il Club augura a Stephan le migliori fortune per il futuro”.

El Shaarawy e la Roma, un addio condiviso

Quaranta gol e più di 100 presenze, l’apporto dato dall’attaccante alla causa giallorossa è stato pesante, soprattutto nell’ultima stagione, dove l’ex Milan è stato uno dei più positivi. Troppo vantaggiosa però l’offerta della Cina per poter dire no.

Lo Shanghai Shenhua ha fatto di tutto per avere El Shaarawy, offrendogli un contratto, è proprio il caso di dirlo, faraonico. Alla Roma andranno invece 16 milioni di parte fissa più 4 di bonus, per una cessione che mette tutti d’accordo.