La notizia, se non nell’aria, in qualche ambiente era anche trapelata. Adesso se ne parla molto più con fermezza: Rosy Abate avrà un prequel. Proprio così. E la storia farà molto piacere ai fan.

Ma di cosa si tratta? Da dove viene fuori la notizia? E che cosa possiamo già sapere e dare per certo circa questa preziosa anticipazione relativa al fatto che Rosy Abate avrà un prequel? Ecco cosa sappiamo al riguardo.

Rosy Abate avra un prequel: anticipazioni, spoiler, aggiornamenti e rivelazioni Taodue

Qualcuno, quando la voce si è diffusa, ha subito pensato al video pubblicato nei giorni scorsi, da cui pare fosse di fatto ufficiale la realizzazione di Rosy Abate 3. Ma in questo senso, in base a quanto emerso, pare proprio che la Taodue abbia voluto un pò gettare fumo negli occhi e rendere la novità più intrigante.

Infatti, dopo aver chiarito che si trattava di un vecchio video, il quale non riguardava quello che potrebbe essere il futuro della Regina di Palermo, ecco che la Taodue ha scagliato la sorpresa finale: la serie avrà un prequel.

Proprio così: Rosy Abate – Le Origini del Male. La Taodue ufficializza il prequel, ma facciamo chiarezza.

In un primo momento c’era stata una smentita via social in merito al video che, pur se seguito dall’hashtag “#NONÈROSY3“ aveva tratto in inganno qualcuno di troppo.

Presso le pagine ufficiali Taodue ha comunicato: “In merito al video che abbiamo postato sui nostri social vogliamo precisare che non è riferito ad una terza stagione di Rosy Abate.”

Poi, l’aggiunta intrigante. “Il video, girato mesi fa, è stato pensato per incuriosirvi sulle prossime nostre produzioni. Grazie.” Quali produzioni?

Uno più uno di norma fa due. Se non un sequel, un prequel, giusto? Ma, attenzione, perchè il messaggio, in apparenza fuorviante, ha generato nuova confusione. Negando la messa in produzione della terza stagione ha generato dubbi fino a quando Pietro Valsecchi, numero uno di Taodue, non ha annunciato all’ANSA la messa in produzione di un prequel sulla gioventù di Rosy Abate.

Rosy Abate avra un prequel: di cosa si tratta, quando, che storia racconta la prima serie teen mafia

In pratica il prequel tratta, in una serie in 24 episodi da cinquanta minuti ciascuno, l’evoluzione del personaggio.

I primi otto appuntamenti andranno in produzione a maggio, e che racconterà lo sviluppo della protagonista dai 13 ai 20 anni. Sarà girata tra Palermo, Milano, Svizzera e New York, e come sottolineato da Valsecchi, sarà “la prima serie teen mafia“.

Una buona notizia per i fan di Rosy Abate, anche se c’è un’ombra per una branchia dei fan. Infatti Taodue ha anche aperto i casting per trovare la nuova interprete.

Deve trattarsi di una ragazza sui sedici/diciassette anni: i provini si svolgeranno tra Palermo, Napoli, Roma e altre città italiane e alla fine dei casting verrà scelta l’erede di Giulia Michelini. O meglio: essendo un prequel, una sua anticipatrice.

L’attrice potrebbe dunque essere fuori dal progetto se non apparirà in qualche forma diversa in qualche scena. Ma la sua fama, legata a doppia mandata con la Abate, vero personaggio Taodue in grado di ipnotizzare il pubblico non suggerisce di escludere del tutto che la terza stagione si faccia in futuro.