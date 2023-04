Russia, manager morto dopo arresto per corruzione

(Adnkronos) – Un’altra morte misteriosa in Russia per un altro alto dirigente di una compagnia energetica. Si tratta di Igor Shkurko, primo vicedirettore generale e ingegnere capo di Yakutskenergo, che è stato trovato morto in un centro di detenzione di Yakutsk. Lo scrive Nexta, media vicino all’opposizione, ricordando che il mese scorso il manager era stato arrestato per corruzione. Il partito ‘Russia Unita’, di cui faceva parte l’alto dirigente, ha sospeso la sua partecipazione.

Il dipartimento della Yakutia del servizio penitenziario federale ha affermato che Shkurko si è suicidato. “Shkurko è stato trovato in una cella del centro di detenzione senza alcun segno di vita. Gli operatori sanitari in arrivo hanno accertato la sua morte”, si legge nel comunicato. Shkurko era responsabile della gestione tecnica di “Yakutskenergo”. Aveva una moglie e due figli.

Dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, è iniziata una serie di misteriose morti di dirigenti e uomini d’affari russi di alto rango. Negli ultimi 15 mesi, più di 40 top manager, uomini d’affari e altri dirigenti russi sono morti in circostanze poco chiare.