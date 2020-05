Ryanair, quando riprenderanno i voli di linea? Ripartenza slittata a luglio

Non solo i più ottimisti che guardano al futuro e si immaginano su un aereo pronto ad atterrare in qualche posto esotico o semplicemente da visitare. I voli aerei per più di qualcuno sono anche necessari per fare ritorno a casa o per spostarsi per lavoro. Per questo in molti si chiedono quando sarà possibile tornare a volare.

Chi abita in Sardegna, ad esempio, sta trovando più di qualche difficoltà per tornare, in virtù della soppressione quasi totale dei voli Ryanair, che in questa fase di emergenza, per ottemperare alle direttive governative, ha lasciato a terra il 99% dei propri aerei. Quando sarà possibili quindi spostarsi in aereo? Nel caso specifico Ryanair ha riposto con un comunicato ufficiale.

“Ripartenza a luglio”

Questo il comunicato emesso da Ryanair: “Poiché la maggior parte dei Paesi EU ha imposto divieti di volo o altre restrizioni, oltre il 99% degli aerei di Ryanair sarà messo a terra per le prossime settimane. Rispetteremo tali restrizioni in ogni momento. Stiamo collaborando con i Governi dell’UE per cercare di mantenere attivi alcuni collegamenti minimi per motivi di emergenza, sebbene i carichi dei passeggeri siano molto bassi. Estendiamo questa programmazione limitata fino a giovedì 28 maggio”.

Poi l’annuncio della ripresa: “Tutti gli aeromobili vengono disinfettati quotidianamente e chiediamo a tutti i passeggeri di collaborare pienamente con i nostri equipaggi che stanno facendo del loro meglio, in questi tempi difficili, per mantenere i collegamenti vitali da/verso l’Irlanda e da/verso il Regno Unito per agevolare i nostri passeggeri e le loro famiglie ad affrontare le emergenze che potrebbero richiedere viaggi urgenti nei prossimi giorni e settimane. Al momento prevediamo che i voli di linea riprenderanno a luglio. Sosteniamo le azioni intraprese dai Governi dell’UE per combattere il virus e speriamo ci sia un piano coordinato per revocare le restrizioni sui viaggi quando l’Europa sarà pronta a ritornare a volare una volta che il COVID-19 sarà sconfitto, che ci auguriamo accada quanto prima”, conclude il comunicato.