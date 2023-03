Salute Roma – Funari: “Nei centri anziani, al via corsi per l’uso dei defibrillatori”

Salute Roma – Funari: “Nei centri anziani, al via corsi per l’uso...

“Insieme in salute e in sicurezza” è il nome dell’iniziativa, avviata dall’assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute in collaborazione con i Municipi, per offrire corsi di formazione gratuiti per l’uso dei defibrillatori rivolti ad alcuni anziani volontari segnalati dai Centri Anziani.

I primi incontri sono già iniziati con successo di pubblico e di partecipazione. Ma i corsi di formazione teorica e pratica proseguiranno fino al 29 giugno per un totale di oltre 70 appuntamenti.

“Tutti siamo a conoscenza dell’importanza dei defibrillatori per intervenire tempestivamente nei casi di attacchi cardiaci. E’ fondamentale – sottolinea l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari – agire con rapidità e prestare soccorso in modo efficiente. Per questo abbiamo ritenuto fosse utile non solo la presenza di un defibrillatore nei centri anziani cittadini, ma anche avviare dei corsi di formazione ad alcuni volontari per un uso corretto del dispositivo. Un ringraziamento particolare agli anziani che si sono resi disponili”

