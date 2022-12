Salvini ‘gelato’ in sala stampa dalla notizia della morte di Mihajlovic, lascia la parola a Mantovano

Giunto davanti ai media (nella sala polifunzionale del governo), affiancato dal sottosegretario Alfredo Mantovano, per commentare l’attesa riforma del codice degli appalti, appena approvato dal Cdm, Matteo Salvini è stato raggiunto dal messaggio che annunciava la morte del suo amico Sinisa Mihajlovic.

Salvini colpito dalla notizia della morte di Sinisa, davanti ai media lascia la parola a Mantovano

Il ministro leghista aveva appena iniziato a parlare quando è arrivato il messaggio. Dopo aver messo gli occhiali ed aver preso atto della terribile notizia, Salvini ha letteralmente cambiato colorito e, limitandosi a balbetare commosso: “perdonatemi… ho appena avuto una pessima notizia su… su...”, poi un rapido sguardo d’intesa con Mantovano, che capisce al volo a prosegue lui l’intervento.

Salvini: “Non ci voglio credere, stramaledetta bastarda malattia. Buon viaggio Sinisa, campione dentro e fuori dal campo”

Finito l’incontro stampa, Salvini ha quindi riversato sui suoi canali social il grande dolore per la morte dell’ex ct del Bologna ( e calciatore di Roma, Samp, Lazio e Inter) scrivendo: “Non ci voglio credere, stramaledetta bastarda malattia. Buon viaggio Sinisa, campione dentro e fuori dal campo“. Poi accanto ad una foto in cui appare con Sinisa, Salvini aggiunge: “Se ne va un amico, una persona seria, una persona buona e generosa, un combattente che non aveva paura di dire ciò che pensava. Mai. Se ne va un papà, un marito, un nonno, che lascia in eredità un enorme patrimonio di affetto e di amore, a partire dalla sua splendida famiglia e da tutto il popolo dello Sport. Ci mancherai, tanto. Anzi, sarai sempre con noi“.

